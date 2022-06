Alice Bel Colle: alle 19 già superato il 50% dei votanti

ALICE BEL COLLE - Il sindaco di Alice Bel Colle, Gianfranco Martino, è a un passo dalla riconferma. Alle 19, infatti, nel piccolo comune dell'Acquese ha votato il 55,76% degli aventi diritto. Il quorum del 50% più uno, quindi, è già stato ampiamente superato. Ora resta solo un'ultima (e quasi scontata) formalità: accertarsi che la lista a sostegno di Martino conti un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento. È il cosiddetto "quorum funzionale", valido nei Comuni con meno di 15mila abitanti dove sia presente una sola lista. A scanso di improbabili colpi di scena, perciò, Gianfranco Martino può già dirsi riconfermato anche per il prossimo quinquennio.