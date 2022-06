Il Santo di oggi, 13 giugno, è Sant’Antonio di Padova

Sacerdote, frate minore e dottore della chiesa

La vita del Santo

Sant’Antonio (Fernando di Buglione) nasce a Lisbona (Portogallo) il 15 agosto 1195 da nobile famiglia portoghese discendente dal crociato Goffredo di Buglione.

Viene avviato fin da bambino alla vita monastica nel collegio agostiniano di Sao Vicente, dove studia e si forma alla predicazione.

Nel 1220 viene ordinato sacerdote e chiede di poter passare all'Ordine dei Francescani, cambiando il suo nome in quello di Antonio.

Dopo mesi passati a studiare la regola francescana, parte alla volta del Marocco con lo scopo di predicare. Non riesce nell'impresa perché colto da una febbre malarica talmente violenta da costringerlo a imbarcarsi quasi immediatamente per ritornare in patria. Durante la navigazione, una tempesta spinge la nave sulle coste della Sicilia, dove Antonio è accolto e curato.

Partecipa al Capitolo Generale di Assisi nel 1221 e l’anno successivo parte alla volta della Romagna dove inizia la sua opera di predicazione. I suoi discorsi sono talmente apprezzati che nel 1223 gli viene chiesto di trasferirsi a Bologna a insegnare Teologia.

E’ uno dei religiosi più colti dell’Europa del Duecento.

Nel 1227 è nominato ministro provinciale del Nord Italia, carica che detiene fino al 1230.

Il suo ruolo lo porta a viaggiare moltissimo. Fa rientro a Padova per alcuni mesi tra il 1229 e il 1230.

Nel 1231 il suo intervento porta alla modifica della durissima legge in vigore a Padova per punire i debitori insolventi.

La morte del Santo

Si trova nel monastero di Camposampiero per riprendersi dalle fatiche quaresimali, quando si sente male e chiede di venire riportato a Padova.

Muore venerdì 13 giugno 1231, alle porte della città, a soli 36 anni.

Aneddoti

Proclamato santo a solo undici mesi dalla sua morte, nel maggio 1232. Nello stesso anno comincia la costruzione della grandiosa Basilica a lui dedicata.

Nel 1946, per la sua abilità predicatoria e le sue conoscenze teologiche, gli viene anche conferito l'appellativo di “dottore della chiesa universale”.