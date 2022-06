Polizia municipale, premio per gli agenti impegnati in pandemia

SERRAVALLE SCRIVIA — Martedì scorso, tra gli ultimi atti della sua carriera di primo cittadino, il sindaco Alberto Carbone ha consegnato al personale della polizia municipale di Serravalle Scrivia gli encomi per il contributo reso attraverso la presenza continua sul territorio, durante il periodo della pandemia.

Tale riconoscimento, proposto anche dalla Regione Piemonte per tutti gli appartenenti alle polizie municipali, attraverso l’apposizione di una spilla sulla divisa d’ordinanza per servizi di lungo impiego nell’ambito dell’emergenza epidemiologica, è stato fortemente voluto dalla comandante del corpo Antonella Toscanini, che ha evidenziato il senso del dovere e di responsabilità percepito dal personale in un momento particolarmente difficile.

Il lavoro svolto costantemente all’esterno per i controlli previsti dalle normative, oltre a garantire la vigilanza del nostro territorio, ha fatto emergere la disponibilità e la propensione al dialogo di ogni singolo operatore, costituendo un punto di riferimento per i cittadini e una tutela per la pubblica incolumità.