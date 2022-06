Villaforte fa poker: è serie B1

SALE - Ci sono storie belle anche dentro sfide con un obiettivo importante, la conquista di un campionato.

Succede anche nel tennis. E' successo sui campi del Tennis Club Sale, teatro di un derby appassionante, tra i padroni di casa e Villaforte Tennis di San Salvatore, in palio la promozione diretta in B1. Una giornata speciale per Roberto Marchegiani, capitano non giocatore della formazione monferrina, ma anche legato al club salese.

"Una partita bellissima, intensa, ben giocata, con un tifo molto corretto, in un circolo ospitale, dove Antonella Dell'Oglio e Maria Rita Piano stanno facendo un lavoro davvero importante. La squadra di B2 maschile è forte, solida, con due argentini di valore - sottolinea Marchegiani - come Bianchi e Derdoy, ma anche giovani del vivaio. Tutti gli incontri sono stati lottati, Villaforte va in B1, ma Sale è in corsa e domenica prossima, con un risultato positivo con Saluzzo, può confermare il secondo posto e giocarsi la B1 agli spareggi".

Quarto salto

Villaforte festeggia il quarto salto in avanti consecutivo, insieme al presidente Mauro Passalacqua. Tutto è iniziato in D2, ogni anno una categorioa superiore, la D1, la C, la B2 e, ora, la B1 con una settimana di anticipo. Il 5-1 maturato con le vittorie di Battaglino, 6/4 6/1 su Roggero, di Paz, nel confronto tutto argentino con Bianchi, una delle due maratone, quasi tre ore, 4/6 6/3 6/2, di Turchetti nell'altro lungo confronto, 6/4 1/6 6/4 su Derdoy. Sale accorcia con Lirio: Burzi non sfrutta due setball e cede al tiebreak, 6/7, poi il salese chiude con 6/2. Determinanti i due doppi, a favore di Villaforte, interrompendo l'imbattibilità dei padroni di casa, Paz - Bianchi 6/2 6/2 su Bianchi - Derdoy, e Battaglino - Burzi 6/2 6/4 su Roggero - Lirio. Artefici della promozione anche Crisostomo, Malake, Vogogna e Renella.