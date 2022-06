Marengo su rigore: l'Atletico Acqui comincia bene

ACQUI TERME - I complimenti vanno al duo Pesce-Boveri non tanto per la vittoria in sé, ma per essere riusciti a rimettere sulla giusta strada un gruppo che nella serata di mercoledì davanti al proprio pubblico, e che pubblico, ha subito una beffa atroce. Nella prima giornata di spareggi per la promozione in Prima Categoria, l’Atletico Acqui espugna il campo del San Chiaffredo a Busca nel cuneese grazie a un rigore trasformato da Alessandro Marengo.

L’episodio decisivo arriva a poco più di dieci minuti dal termine, ma per tutta la gara il pallino del gioco è rimasto nelle mani dei termali con il portiere Gallo che non ha mai dovuto effettuare una vera e propria parata. Bella prova di forza per l’Atletico Acqui, quindi, che domenica prossima in casa avrà la possibilità di chiudere virtualmente già i conti nello scontro con il Vigone, uscito vittorioso 4-1 dall’altro confronto di giornata.

Il terzo turno, domenica 26 con il Cervere, si disputerà in campo neutro. Una prova di forza e di carattere importante per il gruppo acquese, capace di reagire nella maniera migliore possibile a una beffa che - al di là dei fatti specifici - non ha onestamente precedenti a livello di calcio dilettantistico.