Ovada, si accende a luglio: quattro venerdì tra musica, shopping e enogastronomia

OVADA - Una simpatica sfida all'uomo più veloce del mondo Marcell Jacobs, medaglia d'oro nei cento metri alle ultime Olimpiadi. E poi musica, intrattenimento, enogastronomia locale e spettacolo. Sono gli ingredienti del luglio ovadese che si animerà per quattro venerdì consecutivi all'insegna dello shopping. L'iniziativa è stata presentata ieri. La regia del Comune di Ovada vede il coinvolgimento di diverse associazioni. "Abbiamo lavorato - chiarisce l'assessore al Commercio Marco Lanza - per mettere assieme diverse associazioni: Enoteca Regionale, Ascom, Fondazione Acos, Slow Food. Tutti si sono impegnati nella messa a punto di un programma che riteniamo interessante e attraente per i visitatori".

Il 1° luglio il contenitore di "Corsa al saldo" sarà la vetrina delle società sportive. Esibizioni, prove e incontri nel centro storico con le varie attività attive sul territorio. L'8 luglio il ritorno di "Shop&click" sarà accompagnato dal Jazz Ensemble Quartet del maestro Rino Cirinnà, sassofonista di fama mondiale. Il 15 luglio sbarcherà per la prima volta in città "Fest'Acos". Il piatto forte sarà la presenza dell'orchestra di Ferrara e Carlo Aonzo, un'eccellenza nel panorama del mandolino che si esibirà con 35 strumentisti nel progetto musicale realizzato dal maestro Carlo Chiddemi. Il 22 luglio infine è in programma "Ovadarevolution Preview": in piazza un'anteprima della manifestazione già in programma a ottobre che presenterà il vino locale e i prodotti tipici del territorio in una chiave nuova.