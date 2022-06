Federica Brignone: "Mi diverto sempre e ho ancora tanto da dare allo sci"

CASALE - "Le Olimpiadi di Cortina? Saranno fra quattro anni, troppo presto per dire, adesso, se ci sarò. A me piace sempre lottare per vincere e non mi interessa mettere i bastoncini oltre il cancelletto solo per dire di aver partecipato".

Federica Brignone è diretta, "sono fatta così. Lo sport è tutta la mia vita, ma arriva un momento in cui si possono fare altre scelte, dare proprietà ad altri desideri e aspirazioni, avere nuovi progetti da realizzare. In questo momento sono concentrata sulla prossima stagione, che sarà densa di gare, 41, tantissime soprattutto per una polivalente come me. Penso di poter dare ancora molto allo sci, insistendo pure sulla velocità per migliorarmi. L'entusiasmo è lo stesso di quando ho iniziato e, soprattutto, continuo a divertirmi".

La campionessa è stata ospite ai 'Salotti Olimpici' alla Canottieri Casale, intervistata da Dario Puppo di Eurosport e con la partecipazione di Corrado Momo, casalese, che è nello staff della nazionale spagnola di sci. "L'obiettivo? Conquistare una medaglia ai Mondiali, mi manca da 11 anni".