A Pomaro la camminata per (ri)scoprire il territorio e i suoi sapori

POMARO - Questa domenica a Pomaro il pomeriggio si passa camminando tra i campi di grano che fanno da cornice al borgo. L’iniziativa è un’idea della Pro Loco di Pomaro per riscoprire il territorio in un percorso di 9 km tra vecchi sentieri e natura monferrina.

Il ritrovo è alle 16 di domenica 19 presso la sede della Pro Loco dove, dopo una veloce merenda, si partirà per la camminata di circa 2 ore e 30 minuti alle 16.30. Alle 19 il ritorno sarà sempre in piazza Libertà 9 per un’apericena con prodotti monferrini. Il costo di partecipazione è di 20 euro a persona. Per info e prenotazioni contattare il 0142090203 o il 3394125503.