A Valenza il 21 giugno si apre la stagione estiva degli spettacoli

VALENZA - La stagione di eventi estivi a Valenza inizia il prossimo 21 giugno, giorno del solstizio d’estate. Il programma propone un palinsesto variegato tra musica e letture, sketch ironici per le vie del centro e teatro.

Si parte martedì alle 21.15 ai Giardini Togliatti con la Festa della Musica 2022 che quest’anno è dedicata a David Sassoli e ha come tema la cura dell’ambiente e del patrimonio culturale nazionale. Nello spazio dell’anfiteatro, recentemente riqualificato, il Comune di Valenza organizza in collaborazione con l’Associazione Amici del Jazz, il concerto Recovery Sound con Sabrina Oggero Viale, voce, e Fabio Gorlier, pianoforte. Il giorno dopo dalle 18.30 in Piazzetta Verdi è la volta dello spettacolo ‘Le panchine raccontano’. Ad animare la serata sono la Compagnia Teatrale Notte Magica, Amori in Corso, Signorine Maramao, Rosanna Bagnasco e Silvano Cappelletti, Filomena Ciccarelli, Gianni Pasino e Maria Pia Sanna.

Giovedì si va invece a teatro dove è nuovamente protagonista il tema della cura dell’ambiente con il format ‘Bel Tempo si spera‘. A partire da opere letterarie, attraverso racconti e musica, gli attori di PEM accompagnano il pubblico in riflessioni sul tema. Appuntamento alle 21 al Teatro Sociale. Venerdì 24 alle 21.15 presso Villa Gropella (Str. per Solero 8, Valenza) l’Associazione Gaiamusica con i Fuori dal Coro in collaborazione con il gruppo Amori in Corso presentano il concerto ‘Canto di Libertà’ con brani popolari dal 1849 ad oggi. Si chiude il sipario per questa settimana invece domenica 26 giugno alle 18 presso il Centro Comunale di Cultura. La Scuderia Ferrari Club di Alessandria presenta il volume ‘Chris Amon la sfortuna non esiste’ scritto da Emiliano Tozzi con la prefazione di Leo Turrini. Ospite speciale della serata è Brenda Vernon che fu la segretaria personale di Enzo Ferrari dal 1977.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo quelli del 21 e del 24 giugno si svolgeranno presso il Palazzo Valentino.