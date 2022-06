A26: lunghe code verso Alessandria all'altezza della galleria

SAN SALVATORE - Ormai da diverso tempo, il tratto di A26 tra Casale e Alessandria è interessato da lavori che, all'altezza della galleria Olimpia di San Salvatore, hanno come conseguenza un doppio restringimento di carreggiata e un 'salto' di senso di marcia. Un imbuto che, in queste ore, sta creando incolonnamenti per i veicoli che si dirigono verso il capoluogo di provincia, come si nota dalla foto inviataci da un nostro lettore.