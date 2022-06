Piazza Garibaldi, auto proibite alla sera

OVADA - Piazza Garibaldi sarà chiusa la sera. Ad annunciarlo è stato nelle giornata di ieri il sindaco, Paolo Lantero. Il provvedimento necessario, sotto forma di un'ordinanza, sarebbe già pronto. Da verificare i tempi con i quali sarà varato. “Presto”, assicura il primo cittadino che si sta confrontando con la Polizia Municipale. Dalle 19.00 non si potrà passare, né transitare in piazza. Chiusi gli accessi da via San Paolo e via Ripa in ossequio alla ztl già in vigore. “L'esperimento andrà avanti fino a settembre”. Della possibilità di un utilizzo diverso per la piazza s'era iniziato a parlare già la scorsa settimana, al termine del restyling.

