Rilancio Jbm. “Nuovo assetto e ambizione”

CASALE MONFERRATO – Un mese dopo l’ultima gara playoff la dirigenza della JB Monferrato torna a parlare ufficialmente. Una conferenza stampa convocata al PalaFerraris dal presidente Simone Zerbinati è servita a fare il punto e a spiegare le strategie rossoblù.

“Un mese in cui abbiamo parlato poco e lavorato tanto – ha spiegato Zerbinati – affrontando l’addio del nostro general manager Giacomo Carrera e pensando a come strutturarci per i prossimi tre anni”.

Un lungo silenzio in queste settimane che sono state sicuramente complesse. Zerbinati si è detto “soddisfatto di quello che la squadra ha raggiunto sul campo. Siamo andati anche oltre le nostre aspettative uscendo ai playoff contro una squadra come Scafati che è salita meritatamente in Serie A”.

Al fianco di Zerbinati anche l’ad Savino Vurchio e il consigliere delegato Giuliano Cecchini. Vurchio: “Con l’uscita di Giacomo Carrera abbiamo capito quali erano i punti deboli dal punto di vista societario. Questa è un club che ha ambizioni. Vogliamo avere una società sana che rispetta gli impegni. Per questo abbiamo inserito delle figure importantissime per darci una struttura ancora più professionale ed essere pronti ad ogni evenienza. E i soci hanno deciso un aumento del budget del 20%”.



La scelta del club è stata quella di non sostituire un general manager con un altro gm ma di spacchettare le funzioni tra diverse figure. Cresce così il ruolo di Giuliano Cecchini che ha avuto dal consiglio dei soci la delega a gestire il club. “Vengo da esperienza d’azienda ma anche in un circolo sportivo come la Canottieri Casale sono riuscito a far passare una filosofia che vorrei far portare anche nella Jbm. La tuttologia non funziona, servono separazioni nette tra la direzione sportiva e la direzione marketing e comunicazione”.

Tradotto nei fatti: gestione economica a Cecchini con il team manager Federico Vignola promosso a direttore sportivo. Sarà lui con il confermato Andrea Valentini ad occuparsi della squadra e del mercato. New entry invece per il ruolo di responsabile marketing che viene affidato a Giovanni Torcello, astigiano ex giocatore della Junior e reduce da esperienze importanti tra Lega Nazionale Pallacanestro e Fortitudo Bologna.

Approfondimenti ed analisi sul "Piccolo" in edicola domani.