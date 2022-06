Valenza generosa: oltre 1000 'sporte' per le famiglie in difficoltà

VALENZA - Sabato scorso si è svolta a Valenza una raccolta straordinaria di generi di prima necessità promossa dalla Consulta Comunale del Volontariato in virtù del perdurare della crisi sociale ed economica aggravata dalla pandemia e dalle conseguenze del conflitto in Ucraina per rispondere all'accresciuta necessità di un sostegno per molte famiglie valenzane cui le associazioni di volontariato cittadino sono chiamate a fare fronte.

La partecipazione dei cittadini valenzani è stata come di consueto alta, e la raccolta effettuata renderà possibile un aiuto concreto per molti. I generi di prima necessità raccolti sono stati integralmente affidati alla associazione 'San Vincenzo' che si farà carico della distribuzione a favore dei cittadini valenzani che attraversano momenti di difficoltà.

L'assessore al volontariato Rossella Gatti ha ringraziato la Consulta Comunale del Volontariato per aver promosso questa concreta iniziativa di solidarietà e ha sottolineato «il grande impegno di tutti i volontari presenti e la generosità dei cittadini anche in un periodo di crisi come questo dovuto ai numerosi e consistenti rincari in molti settori»

Secondo Graziella Bonzano, presidente della Conferenza di 'San Vincenzo' di Valenza, «considerata la crisi e le crescenti difficoltà, la raccolta appena svolta ha conseguito un risultato positivo rappresentando un forte sostegno alla nostra opera di aiuto e ci consentirà di affrontare in modo più sereno i prossimi mesi. Ringrazio per questo la Consulta del Volontariato e tutti i cittadini valenzani».

«È stata una giornata intensa - ha dichiarato Federico Violo, presidente della Consulta del Volontariato - ricca di sensazioni e di concreta operosità. Ringrazio tutti coloro che a vario titolo hanno prestato la propria collaborazione, sia in quanto singoli che in quanto aderenti alle Associazioni riunite nella Consulta del Volontariato valenzano. Ognuno di loro ha speso con gratuità e sincero altruismo il proprio tempo ed il proprio impegno con passione per il bene comune. Da evidenziare la partecipazione in qualità di volontarie di un nutrito gruppo di donne ucraine che con la loro presenza hanno dimostrato affetto ed attenzione per il territorio e la comunità presso cui attualmente risiedono. A loro, che vivono un momento certamente non facile, uno speciale ringraziamento come anche alle diverse realtà e persone che meritoriamente hanno reso possibile questa collaborazione. Mi piace sottolineare che tutto il materiale raccolto verrà immediatamente affidato a chi si occuperà della distribuzione, senza intermediazioni e pronto per essere distribuito alle famiglie assistite già nei giorni successivi alla raccolta. Ringrazio i supermercati e negozi aderenti a questo evento i quali hanno dimostrato sensibilità verso le necessità più urgenti della nostra società. Ringrazio sentitamente l'amministrazione comunale per il sostegno che da sempre manifesta verso le nostre iniziative e per l'adesione concreta a questa attività. Rivolgo infine un personale pensiero di profonda gratitudine a tutti quei concittadini la cui generosità ha reso possibile la buona riuscita di questa iniziativa importante ed essenziale per tante famiglie valenzane e che ha consentito che siano state raccolte oltre 1000 ‘sporte’ di generi di prima necessità».