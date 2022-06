Week end con il teatro itinerante degli 'Scavalcamontagne'

PARETO - Dopo i primi due spettacoli andati in scena a Terzo e Cartosio, domani, venerdì 17, in piazza Cesare Battisti a Pareto è in programma il terzo appuntamento della rassegna teatrale itinerante 'Scavalcamontagne'. Alle 21 il via allo spettacolo 'Una Cin Ci La', «una personalissima, rocambolesca e piratesca versione della famosa operetta di Lombardo e Ranzato». “Just Act” è il servizio di cultura e intrattenimento "a domicilio" ideato dall'omonima compagnia teatrale composta da Daniela d’Aragona, Irene Geninatti Chiolero, Danilo Ramon Giannini, Claudio Pinto Kovačević e Stefano Nozzoli.

Sabato 18 appuntamento a Montechiaro d'Acqui con lo spettacolo 'Una vedova allegra'; domenica 19 in quel di Monastero Bormida ancora con 'Una Cin Ci La'.