"24 Ore di Borgo Rovereto", a canestro per l'Ucraina

ALESSANDRIA - "Il primo iscritto alla '24 Ore'? L'anticiclone africano". Giuseppe Lippolis, organizzatore, con un gruppo di amici baskettari, della '24 Ore di Basket di Borgo Rovereto', scherza mentre si lavora per allestire il campo, a Rovereto Central Park, e lo stand per le iscrizioni.

In realtà sono già molti gli iscritti alla gara lunga un giorno e una notte, edizione numero 17, palla a due domani alle 12 e una partita che dura, appunto, 24 ore, fino a mezzogiorno di domenica.

Canestri e solidarietà, come è stato fin dall'esordio: si gioca, si mescolano età, anche livello tecnico, i quintetti possono anche essere misti, e il ricavato ha sempre una finalità benefica. Nel 2022, insieme a Yawp, per il progetto "Sport oltre le barriere", in particolare per sostenere le associazioni che, a livello locale, si occupano delle persone costrette a lasciare l'Ucraina. Un evento organizzato con la collaborazione del Csvaa e il patrocinio del Comune, che agli ucraini rende omaggio anche con i colori della loro bandiera, giallo e azzurro, scelti per realizzare il disegno sulle canotte bianche e blu. Chi partecipa sceglie una delle due versioni e entra così a far parte di una delle due grandi squadre che, fino all'ultimo secondo, si contenderanno la vittoria .

La formula è quella della "non stop" con musica, cibo (con il van di Vetusto) e bere, lo spazio per 'campeggiare', soprattutto per chi giocherà un turno nella notte o alle prime luci di domenica. "Ci sono ancora fasce orarie libere, che si possono prenotare anche domani mattina prima dell'inizio e in qualsiasi momento. E, sempre, ci si può aggiungere a una delle due formazioni. I turni preferiti dai più piccoli sono domani pomeriggio e domenica mattina".

Nell'elenco delle presenze sicure i giocatori di Special Team Alessandria, reduci dall'oro 3x3 ai giochi nazionali Specvial Olympics