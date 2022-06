Cambiamenti e novità per l'ex Forte Acqui

ALESSANDRIA - Venerdì 10 giugno è stato stipulato il "Patto di Collaborazione" per la gestione e cura dell'ex Forte Acqui, in via Casalcermelli al quartiere Cristo.

L'accordo

La città di Alessandria e l'associazione "Attività e commercio Quartiere Cristo" hanno concordato che la stessa associazione si impegna ad assumere la cura e la tutela del complesso immobiliare di proprietà dell'ente, proponendosi come unico interlocutore nei confronti di Palazzo Rosso al fine di risultare gestore dell'area, operando su di essa una serie di attività, finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione non solo dell'immobile, ma anche dell'area di pertinenza.

Il programma

Gli interventi in programma, tenendo conto del pregio storico dell'immobile e degli eventi spesso dannosi che si sono rilevati negli anni, sia per la struttura che per il decoro cittadino, riguarderanno:

Interventi conservativi e migliorativi ai fini della sicurezza

Interventi conservativi e migliorativi ai fini ambientali

Interventi conservativi e migliorativi

Attività relative all'area verde interna

Le dichiarazioni

"L'amministrazione è estremamente soddisfatta per la collaborazione instaurata con l'Associazione dei commercianti del Cristo, sempre particolarmente attiva e attenta alle esigenze del quartiere - commenta il sindaco - Forte Acqui diventa un esempio virtuoso di partecipazione attiva da parte della comunità nel rendere fruibile uno spazio dismesso dalle grandi potenzialità, a vantaggio di associazioni e altri enti. Auspico che anche altre aree possono essere oggetto di interesse da parte di associazioni che si propongano di prendersene cura e gestirle nel tempo".

"L'assegnazione del Forte Acqui alla nostra associazione è sicuramente un passaggio storico non solo per il quartiere. La settimana prossima organizzeremo un incontro con tutti i soggetti interessati alla valorizzazione e rilancio del Forte e poi un incontro pubblico proprio al Forte; vogliamo che diventi un patrimonio di tutti - dichiarano il presidente dei Commercianti Silvana Sordo e il coordinatore della Commissione Alessandria Sud Alessandro Borgoglio - Forte Acqui deve essere un luogo di ritrovo per le famiglie e a breve termine partiranno alcuni interventi urgenti per valorizzare i 4000 mq di verde".