Cartoline da Monfrà Jazz Fest: Frubers in the Sky al tramonto sul Po

CASALE - Sono iniziati questo pomeriggio i ‘concerti cartolina’ di Monfrà Jazz Fest. Ad aprire le danze è stato il tradizionale spettacolo Tramonto sul Po, questa volta animato dalla musica di Frubers in the Sky. Una band di quattro elementi che ha proposto una selezione di 10 brani in un mix che «a partire dalle sonorità̀ del jazz, esplora la musica nelle sue forme più̀ disparate definendosi 60% jazz, 15% tarantella e 25% canzoni per i giorni di pioggia».

Alla voce Silvia Carbotti, Max Carletti alla chitarra, Stefano Profeta al contrabbasso e Paolo Franciscone alla batteria. In collaborazione con la manifestazione anche l’associazione Amici del Po che per la serata ha offerto una ‘merenda sinoira’ al termine dello spettacolo e giri in barca sul fiume.

Questo è stato solo il primo dei tre appuntamenti di questo weekend. Domani si tornerà all’imbarcadero, alle 7 del mattino per l’alba ancora in compagnia della musica jazz. Si esibirà lo Swift Art Project.