Cella Monte: al Mcf il duo violoncello-pianoforte Puppo e Yakushin

CELLA MONTE - Al prossimo appuntamento del Monferrato Classic Festival a Cella Monte il protagonista sarà il violoncello. E a suonarlo la giovane Carola Puppo, accompagnata al pianoforte da Lilia Yakushin. L’appuntamento è alle 17.30 di domani, domenica 19, presso la chiesetta di Sant’Antonio. I brani scelti sono le ‘Variazioni dal Flauto magico’ di L.van Beethoven e la Sonata n. 2 op. 99 di J. Brahms.

Carola Puppo, si avvicina allo studio del violoncello all'età di 9 anni. Ha conseguito recentemente la laurea nei Corsi Accademici di II livello con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica Paganini. Vanta importanti riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali, si è esibita anche ai Musei Vaticani. Suona in duo da diverso tempo con la Yakushin che si è aggiudicata numerosi premi nel corso della sua carriera tra cui La Palma d'oro di San Benedetto del Tronto e un riconoscimento dalla New York Classical Music Society.