Il 18 giugno è la Giornata mondiale della giocoleria

Oggi, 18 giugno, ricorre la Giornata mondiale della giocoleria, cade ogni anno il terzo sabato di giugno ed è nata nel 1975 in occasione dell'anniversario della fondazione dell'International Jugglers Association (IJA), celebrata per la prima volta nel 1980 negli USA con lo scopo di esaltare l'arte dei giocolieri.

La giocoleria è un'arte molto antica risalente all'Antico Egitto, e per essa si intende la capacità di maneggiare con destrezza uno o più oggetti come ad esempio palline, cerchi, clave, yo-yo, cappelli e molto altro. Tra i principali numeri di giocoleria si possono ricordare:

il toss juggling , che consiste nel lancio e nelle ripresa di più oggetti;

, che consiste nel lancio e nelle ripresa di più oggetti; il boucing , che consiste nel lanciare un oggetto al suolo e riprenderlo dopo un rimbalzo;

, che consiste nel lanciare un oggetto al suolo e riprenderlo dopo un rimbalzo; lo swinging, ossia far roteare gli oggetti intorno al corpo.

La giocoleria è per tutti

Nella scuola del circo di Craig Micheal Quat in New Jersey sono stati inventati i Quat props, ovvero alcuni attrezzi facili da maneggiare, in modo di avvicinare tutti a questa pratica: pian piano si sono diffusi approdando nei centri per anziani e anche in quelli per le persone diversamente abili. Quat utilizzò quest'arte anche come metodo terapeutico per diverse patologie come ad esempio l'autismo o per i bambini affetti da sindrome di Asperger, aiutandoli ad allenare la concentrazione e la focalizzazione su aspetti della quotidianità. Il World Juggling Day si presenta quindi, oltre che come giornata ovviamente ludica e di divertimento, ma anche come un momento per aiutare chi si trova in difficoltà, entrando in sintonia con gli altri e aumentando l'autostima, senza lasciare indietro nessuno.