Luca Mercalli a Lerma per parlare di clima e risorse

LERMA - Approderà domani a Lerma (domenica 19 giugno) Luca Mercalli, esperto di clima e tra i volti di punta della battaglia ambientalista nel nostro Paese. L'occasione è una chiacchierata ecologica che si svilupperà nell'ambito del concorso di pittura in programma per le vie del borgo. "Sul clima - spiega Mercalli - negli ultimi trent'anni si è solo parlato. Nel frattempo abbiamo perso venti metri di ghiacciai. Anche noi, nel nostro piccolo, possiamo adottare degli accorgimenti utili. Ma dobbiamo capire che ci sono dei limiti". Mercalli arriva nell'Ovadese in un periodo già fortemente segnata dalla siccità. "Quest'anno sta coniugando due aspetti, temperature alte e assenza di precipitazioni, come non è mai accaduto in passato".

L'intervista completa su "L'Ovadese" in edicola da giovedì 16 giugno