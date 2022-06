Cartoline da Monfrà Jazz Fest: oggi dal Po al bosco di Odalengo Grande

CASALE, ODALENGO GRANDE - Continua Monfrà Jazz Fest, la manifestazione che porterà la musica di artisti anche internazionali in Monferrato, fino a settembre.

Per questa domenica altro grande ritorno di due tradizionali ‘concerti cartolina’: l’alba sul Po all’imbarcadero di Casale con lo swift art project, formato da Mattia Niniano al pianoforte, Michele Millesimo al contrabbasso e Camillo Nespolo al sax; e lo spettacolo nel bosco dell’eremo di Moncucco a Odalengo Grande. In quest’ultima location d’eccellenza si sono esibiti oggi pomeriggio dalle 17 Sabrina Mogentale alla voce e Fabrizio Forte alla chitarra, duo che ha proposto un viaggio virtuale in Brasile con più di una quindicina di melodie del mondo della Bossa Nova. Monfrà Jazz Fest tornerà martedì 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, questa volta al Castello del Monferrato.