Ambiente e cultura: debutta la "Camminata Bianca Silenziosa"

LERMA - E' in programma per martedì prossimo, 21 giugno, la "Camminata Bianca Silenziosa" promossa dal circolo ovadese e della Valle Stura di Legambiente in collaborazione con diverse realtà locali (Associazione per la Salvaguardia del Piota, Circolo dialettale Silvanese Ir Bagiu, Abbey Contemporary Art). L'appuntamento è per le ore 5.30 presso la Torre dell'Albarola di Lerma, con una colazione condivisa. Ciascun partecipante, infatti, dovrà portare del cibo o delle bevande per il primo pasto della giornata.

A seguire è prevista la performance collettiva ideata da Setsuko. Nell'occasione l'artista coinvolgerà i partecipanti in un'azione condivisa e solidale, con un cordone di lenzuola bianche. L'obiettivo della "Camminata Bianca Silenziosa" resta quello di legare ulteriormente il territorio e l'ambiente con la storia e la memoria collettiva, cercando di favorire una riflessione sul futuro.

Programma e relatori

Nel corso della mattinata sono previsti anche gli interventi di Giovanni Maria Calderone ("La Torre nella Storia", torre di segnalazione anti Saraceni, ma anche campanaria dell'antica Pieve di Prelio) e di Renzo Incaminato ("Il Paesaggio circostante", la vista che spazia a 360°, punto privilegiato per leggere e riflettere su territorio circostante).

La manifestazione, aperta a tutti, gode del patrocinio delle Aree Protette Appennino Piemontese e del Comune di Lerma. L'evento si svolgerà proprio a ridosso dell'unica superstite di una rete di Torri che, nell'Alto Medioevo si estendeva dal litorale ligure oltre i gioghi dell'Appennino, intesa a segnalare, mediante l'accensione di fuochi, il pericolo di eventuali incursioni di flottiglie nemiche.