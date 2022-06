Borsa di studio "Polidori": vince Luca Pastorino

OVADA - La passione per i numeri ereditata da bambino dal padre insegnante. Nell'orizzonte immediato un esame di maturità che sarà il termine di un percorso molto particolare a causa dell'epidemia da Covid - 19. Luca Pastorino ha ricevuto due giorni fa la prima borsa di studio creata nel ricordo di Mario Polidori, studente brillante della VA del 1988-1989. Gli ex compagni hanno deciso di ricordarlo in questo modo. "Sono molto contento - racconta il giovane - Evidentemente i numeri erano nel mio destino. Non ho mai avuto dubbi nella scelta del Liceo Scientifico. Dopo l'esame di maturità proseguirò con Matematica all'università". In via Voltri Pastorino ha trovato un ambiente ideale per esprimere le sue potenzialità.

La borsa di studio ricorda Mario Polidori L'iniziativa degli ex compagni di classe. Sarà premiato uno studente meritevole in matematica, fisica e scienze

"Sono stato accolto benissimo - prosegue Pastorino che arriva da Rossiglione - Gli ultimi anni sono stati molto particolari. Nella sfortuna posso dire che quest'anno è stato quello che abbiamo vissuto meglio". La borsa di studio prevede un finanziamento da 500 euro.