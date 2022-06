Con Auser smartphone senza più segreti anche per i meno giovani

ACQUI TERME - L’evoluzione tecnologica procede a passa spedito, di anno in anno, e qualcuno rischia di rimanere indietro, in particolare i meno giovani. Se i bimbi di oggi sono in grado di destreggiarsi tra desktop e icone ancor prima di aver imparato a leggere e scrivere (al lettore stabilire se questa sia o meno cosa buona e giusta) i più anziani in molti casi fanno fatica a comprendere il funzionamento dei dispositivi di nuova generazione. È per questo motivo che l’Auser di Acqui Terme, in collaborazione con il centro provinciale, da venerdì 11 ha dato il via a un corso base sul corretto utilizzo degli smartphone.

«Il corso – spiega Giorgio Soro, presidente dell’Auser acquese – è rivolto soprattutto alle persone anziane. Si svolge nel salone della Camera del Lavoro in via Emilia ed è tenuto da una giovane volontaria del Servizio Civile. Corsi simili si stanno tenendo nelle altre sedi della provincia di Alessandria». Il corso, che si articola in tre incontri, si concluderà venerdì 24. Per maggiori informazioni contattare il numero 339 283 4320.