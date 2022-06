L'assessore Tronzano al 'polmone verde' della Baraccone

CASALE - Il Gruppo Allara, leader nel Nord Ovest del Paese nel settore estrattivo, delle infrastrutture edili e del movimento terra, ha ospitato mercoledì l’assessore regionale al bilancio e alle attività produttive, Andrea Tronzano, in visita a Casale Monferrato.

Il Gruppo, che conta circa 120 dipendenti in 5 siti estrattivi, è oggi impegnato ad ampio raggio nel campo della sostenibilità, come dimostrano i numerosi interventi nel campo delle fonti rinnovabili (idroelettrico a Casale Monferrato, progetti di eolico in Sardegna e produzione di biogas di “filiera” a Frassineto e Bosco Marengo, solo per citarne alcuni).

È stata l’occasione per i vertici regionali e per gli altri ospiti coinvolti nella visita – come Laura Coppo e Renzo Gatti, rispettivamente presidente e direttore di Confindustria Alessandria - di poter ammirare la conclusione di un progetto ventennale di recupero ecologico e di rinaturazione in Località Baraccone, a Casale Monferrato. Un progetto, iniziato verso la fine degli anni novanta, che oggi vede terminata l’attività estrattiva mentre le attività del Gruppo si stanno progressivamente trasferendo presso Cascina Guazza, nell’area Nord di Casale.

Uno dei risultati di questo progetto ventennale è quello di avere dato vita a un vero e proprio “polmone verde” per la città di Casale Monferrato. La riqualificazione dell’area, oggi caratterizzata da una serie di piccoli specchi d’acqua collegati tra loro, è passata attraverso un’attenta diversificazione della flora che ha reso il luogo del progetto habitat naturale per circa 160 specie di uccelli.

«La visita di oggi conferma l’importanza di valorizzare le imprese, come Allara, che nella nostra Regione si contraddistinguono non solo a livello produttivo ma anche per progetti che hanno un importante risvolto ambientale e sociale» dichiara l’assessore Tronzano.

L’esperienza di Baraccone ha anticipato, l’importanza strategica della cura e del rispetto degli alvei fluviali da parte del mondo produttivo e del settore estrattivo - tema che ha ottenuto spazio e visibilità anche all’interno del PNRR – e l’esigenza di un dialogo sempre più stretto tra pubblico e privato per fornire risposte concrete alle sfide del mondo contemporaneo. Forte di questa esperienza, anche a Castellazzo Bormida si sta studiando un’opera di laminazione simile a quella attuata a Casale Monferrato e che permetterà al paese di godere di una maggiore sicurezza idrogeologica.

«Di questi tempi sentiamo molto parlare delle conseguenze che il cambiamento climatico provoca, in particolare sui corsi d’acqua – afferma Giuseppe Balbo, titolare di Allara - Riteniamo che, oltre alla siccità, che occupa giustamente le prime pagine dei giornali, si debba prestare una costante attenzione anche alla gestione dei fenomeni meteorologici sempre più intensi e improvvisi, in grado di creare alluvioni devastanti. La laminazione è un efficace strumento di contrasto alle piene».