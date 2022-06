Pastorfrigor Stay a testa alta. Jcp, buona la prima

VILLAFRANCA - Un verdetto senza appello nei playoff di Promozione, ma Pastorfrigor Stay esce a testa altissima dal penultimo atto, la semifinale con Pro Villafranca. Che avanza solo grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare e dopo 120'.

Nessun gol in una gara intensa ed equilibrata. Nella prima frazione è il portiere della PastorStay il grande protagonista, negando per due volte il vantaggio agli astigiani, pericolosi con Pasciuti e Venturello, e Bruno, con un diagonale, manda la palla a lambire il palo. Il punteggio non cambia, Villafranca resta in dieci, per il secondo giallo a Rolando, ma anche i casalesi perdono un uomo per espulsione. Finale arrembante degli ospiti, vicinissimi alla rete della qualificazione due volte, rovesciata alta di poco e conclusione in mischia salvata da Bruno. Alla finalissima per l'Eccellenza va la Pro Villafranca, ma PastorFrigor esce tra gli applausi e avrebbe meritato di giocarsela all'ultimo atto con la Cheraschese.

Jcp vede la Promozione

Potrebbe essere derby monferrino in Promozione nel prossimo campionato. Perché la Junior Calcio Pontestura cancella in fretta il ko nello spareggio di sette giorni fa e passa sul campo dell'Atletico Momo, 3-2, che avvicina al traguardo.

Bellingeri cambia assetto tattico, optando un 4-3-2-1, anche per dosare bene uomini ed energie per le tre gare in una settimana. Novaresi in vantaggio dopo 8' con Scalvini, ma Jcp non si abbatte e al 22' pareggia con Geminardi, servito da Amin. Tre minuti dopo punteggio ribaltato, con Iacomussi. Otto minuti e il punteggio torna in equilibrio, con la sforbiciata di Grieco. Non è ancora finita: alla festa del gol, al 38', partecipa anche Vergnasco, con un pallonetto.

Nella ripresa i casalesi amministrano, sfiorando anche la quarta rete. Molte occasioni, ma il punteggio non cambia più.

Nell'altra gara del girone successo esterno, 1-0, del Psg con il Colleretto Pedanea. Ora Jcp torna davanti al suo pubblico, mercoledì sera, per conquistare la vittoria che significherebbe Promozione