Atletico Alexandria allo stage con i campioni

RICCIONE - Tre giorni con i campioni, allenamenti e combattimenti. Una esperienza speciale per Atletico Judo Alexandria, che ha organizzato lo stage nazionale con il Gruppo sportivo Fiamme Oro a Riccione.

Sul tatami Matteo Radaci, Alessandro Migliazzi, Ecaterina Ricagni, Leonardo Ricagni, Romina Martino, Maya Martino, Gabriel Izzo, Flora Tabacchetti, Alexandra Chibea, Riccardo Graci, Martina Truisi, Haron Ben Mokhtar, Meriem Zolati, Luca Strazza, seguiti dagli allenatori Luca Izzo e Simone Martino.

Una 'tre giorni' di grande prestigio, con rappresentative di club da tutta Italia e da Inghilterra, Slovenia, Albania, Repubblica Ceca, Germania, Svizzera, Francia, Spagna. Fra i big presenti gli olimpionici Odette Giuffrida, Fabio Basile, Bilodid D'Aria, Thelma Monteiro e Lasha Shadasvili, tre volte sul podio alle Olimpiadi.

Per tutti doppio allenamento ogni giorno, un grande lavoro che servirà anche per il prossimo impegno internazionale, da venerdì al torneo in Liechtenstein.