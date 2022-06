'Diversi ma uguali': premiati tre giovani studenti acquesi

ACQUI TERME - Mercoledì 15 all’Auditorium San Guido si è svolta la premiazione del 1° contest fotografico 'Diversi ma uguali - Scopri la bellezza e la ricchezza nelle diversità', organizzato dal Lions Club Acqui e Colline Acquesi e promosso all'interno del progetto Kairos.

«Il progetto Lions “Kairós” - spiegano gli organizzatori - ha come obiettivo primario quello di riuscire a migliorare l’integrazione scolastica e, quindi, anche sociale delle persone che per inconsapevolezza, timori e pregiudizi, troppo spesso consideriamo “diverse”, finendo con il privarle persino della loro dignità umana».

Ad aggiudicarsi i premi finali tre studenti delle Scuola medie superiori acquesi: 1° posto per Asman Yassine, 2° posto per Fabrizio Scorsone e 3° posto per Java Henderson (nella foto).