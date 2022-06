Il Santo di oggi, 20 giugno, è San Giovanni da Matera

La vita del Santo

Le sue origini sono avvolte nel mistero, ma dev’essere nato nel 1080 a Matera, forse da una famiglia nobile, gli Scalcione. Da questa si allontana per dedicare la propria vita a Dio nel monastero dell’isola di San Pietro, presso Taranto. Abbracciata una vita di preghiera e di meditazione, si allontana dal cenobio per passare due anni in solitudine tra Calabria e Sicilia. Torna in Lucania, ma decide di perseguire la propria ascesi, rinunciando quasi interamente al cibo e alla parola: non vorrà farsi riconoscere neppure dai genitori.

Fonda una comunità monastica grazie a un tesoro passato casualmente per le proprie mani. Questo gesto suscita le gelosie del conte di Ginosa, che lo farà imprigionare con un pretesto: Giovanni riesce, miracolosamente a liberarsi e continuerà nei suoi pellegrinaggi. La storia racconta che, mentre è vagabondo, sente una voce che lo spinge a recarsi in Puglia per fondare una nuova congregazione. Nel 1130, a Pulsano, origina la comunità degli Scalzi, che cresce in fretta fino ad arrivare a cinquanta seguaci; fonda anche un monastero a Foggia, che conduce per dieci anni, fino alla morte nel 1139. È proclamato santo da Alessandro III nel 1177 e le sue reliquie sono conservate nella cattedrale di Matera.