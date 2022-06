Monferrato Classica: la seconda tappa con il Quartetto Indaco

ACQUI TERME - Sarà il Quartetto Indaco a raccogliere il testimone lasciato del Trio Debussy e a esibirsi per la seconda tappa di Monferrato Classica che si svolgerà tra Alessandria, Casale, Nizza ed Acqui Terme dal 30 giugno al 3 luglio.

“Al Trio Debussy è stato affidato il compito di scaldare l’atmosfera di Monferrato Classica. Compito che hanno assolto con grande successo. Vedere il pubblico alzarsi in piedi e chiedere a gran voce un bis, per me - racconta Alex Leon, direttore artistico del festival- è stata la soddisfazione più grande. La musica ancora una volta ha fatto il miracolo più grande, è entrata dentro e ha tirato fuori l’anima di chi suonava per farla danzare con quella di chi ascoltava. Sono sicuro che questo piccolo miracolo sarà ripetuto dal Quartetto Indaco che seguirà le orme tracciate dal Trio Debussy".

Seppur alla sua seconda edizione, Monferrato Classica, festival diffuso creato dal maestro Alex Leon e promosso dall’Associazione H.E.R. vanta la partecipazione di grandi esecutori che con le loro interpretazioni si fanno ambasciatori di quello che è il progetto culturale di sostenibilità che sottende il festival. "La HER - spiega la project manager Graziella Boi - la si è sempre occupata di formazione, creare occasioni per lo sviluppo delle persone. La Musica del Quartetto Indaco è formazione, credo nel senso più nuovo che possa esistere. L’autosviluppo per diventare umani. Io mi auguro che nel prossimo Monferrato Classica ritornino con una Master Class perché è importante formare per essere sostenibili nel tempo”.

“Per celebrare la storia dei luoghi del Monferrato, - sottolinea il Maestro Cosimo Carovani - il Quartetto Indaco propone una prima parte di concerto tutta italiana con brani di Rota, Sollima e estratti dall’ultimo concept album “Avalon” - songs from a lost world. Musica fortemente ispirata dal folklore e da melodie arcaiche che i compositori hanno adoperato ed in alcuni casi proprio arrangiato nei loro lavori pur piegandoli al gusto e all’arte del loro tempo. Nella seconda parte invece, a contrasto con questo mondo antico, perfetto, nebbioso, c’è il primo quartetto di Brahms (op. 51 n. 1): pietra miliare del grande repertorio della musica da camera, questo capolavoro unisce passione e incanto, forza e dolcezza con una potenza che certo trascina”.

Questi gli appuntamenti in calendario per le prossime quattro tappe di Monferrato Classica:

30 giugno - Casale Monferrato, Palazzo Langosco

1 luglio - Nizza Monferrato, Foro Boario

2 luglio - Alessandria, Palazzo Guasco

3 luglio - Acqui Terme, Hotel La Meridiana



Il costo del biglietto è di 20 euro comprensivo di una degustazione vino e prodotti monferrini. Per informazioni e biglietti contattare il numero: 339 408 3494 o consultare il sito https://monferratoclassica.it/