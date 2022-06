Casale Comics & Games: il bilancio del weekend ‘da record’

CASALE - Si è chiuso ieri alle 20 il weekend di Casale Comics & Games, la manifestazione dedicata al fumetto che per quest’anno si è ampliata: non solo più al Castello del Monferrato, ma anche al mercato Pavia. Migliaia i visitatori, provenienti da tutta Italia per i 60 appuntamenti in cartellone sul doppio stage e negli spazi incontri. In tutto c’erano infatti ben otto aree tematiche.

Degni di nota in particolare il mini live di Giorgio Vanni, famoso cantante che ha realizzato la sigla italiana di diversi cartoni animati degli anni 90; e l’evento con i doppiatori italiani di Harry Potter e Draco Malfoy Alessio Puccio e Flavio Aquilone. Tutti i dettagli sul numero de ‘Il Piccolo’ di domani.