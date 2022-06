Addio a Lino Buriolla, oggi i funerali del 56enne novese

NOVI LIGURE — Si è spento a Novi Ligure all’età di 56 anni Lino Buriolla, dipendente dell’Asl. Nel 1988, all’età di 22 anni, Buriolla venne coinvolto in un grave incidente stradale, a causa del quale rimase paralizzato. L'incidente gli cambiò la vita ma non gli tolse l'allegria che tanti in città ricordano. Lino Buriolla lascia la madre Caterina Nesci e i fratelli Stefano e Dante, quest’ultimo a lungo presidente dell’associazione di volontariato Ascolta l’Africa, emanazione della parrocchia di San Pietro.

Per ricordare Lino, che era particolarmente devoto alla Madonna di Lourdes, la famiglia chiede che eventuali donazioni siano indirizzate proprio all’associazione Ascolta l’Africa. I funerali saranno celebrati oggi alle 15.00 alla chiesa della Collegiata, a Novi Ligure.