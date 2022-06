Tiezzi, gara no al Mugello ma il pilota novese tiene la classifica

SCARPERIA E SAN PIERO (FIRENZE) — Un weekend sfortunato per Cesare Tiezzi, il 17enne pilota di Novi Ligure che sabato e domenica ha gareggiato nella categoria Moto 3 del Civ, il campionato nazionale di velocità organizzato dalla Federazione motociclistica italiana.

Sul circuito del Mugello, Tiezzi non ha trovato il giusto feeling con la moto, ma i risultati confermano comunque la seconda posizione nella classifica generale provvisoria con 101 punti a sole 5 lunghezze dal primo, Nicola Fabio Carraro.

Cesare Tiezzi, l'esordio del pilota novese è da incorniciare Al Campionato italiano velocità ottiene un primo e un terzo posto e ora guida la classifica generale

Sabato, in gara 1, Tiezzi era sesto in griglia e dopo un’ottima partenza si è inserito nelle prime posizioni fino a concludere al quinto posto. Domenica, in gara 2, dopo un’altra ottima partenza, il pilota di Novi Ligure ha disputato una gara in bagarre concludendo al quarto posto, superato solo in volata: appena 30 millesimi lo hanno separato dal podio.

Prossimo appuntamento con il campionato il 31 luglio a Misano.