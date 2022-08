'Ciccio gol' è tornato, due giorni di festa

ALESSANDRIA - Si è emozionato, Franco Marescalco, quando è sceso dal treno che lo ha riportato ad Alessandria 15 anni dopo l'ultima presenza, a un raduno di ex grigi.

Ad accogliere Ciccio Gol un gruppo di tifosi, e i cori hanno ricreato, l'atmosfera del Moccagatta degli Anni '80, che si infiammava per i suoi gol e le 'arrampicate' sulla rete per festeggiare.

Marescalco (88 presenze e 41 gol in due stagioni e mezza) è rimasto un idolo "anche di chi, allora, era 'banotto' - scrivono i Supporters 99, che gli hanno donato una tshirt del gruppo - e aveva Ciccio Gol come idolo".

A dare il benvenuto anche Enrico Cremon e Daniele Coloris, presidente e segretario del Grigi Club che porta il nome dell'attaccante, nato un anno fa, che ha organizzato la 'due giorni' alessandrina, insieme all'Associazione Attività e Commercio del Cristo, da una idea di Stefano Venneri, con la collaborazione dell'Alessandria Calcio e di Museo Grigio..

Oggi pomeriggio tappa anche allo stadio per una intervista con tutte le maglie indossate. Alle 18 aperitivo alla Soms in corso Acqui, con la partecipazione di 'capo' Mario Di Cianni e delle giocatrici dell'Acf Alessandria e, alle 20, la cena, con alcuni ex grigi, fra cui Tony Colombo, con Franco Rangone e Alex Damiani che canteranno gli inni, con Massimo Cerri e Gigi Poggio per l'Alessandria, con Marcello Marcellini, all'epoca dell'arrivo di Ciccio dg della società e coinvolto nella trattativa, e Tino Pastorino, 'voce' di tante radiocronache. L'assessora allo sport Vittoria Oneto porterà il saluto del Comune.

Anche domani Marescalco sarà in città per incontrare amici e ritornare nei luoghi che gli sono rimasti nel cuore.