Il Paulaner Oktoberfest cerca 200 lavoratori

Aperte sul sito www.oktoberfestalessandria.it le selezioni per lavorare alla seconda edizione del Paulaner Oktoberfest Alessandria, che si svolgerà nell’area dell’ex piazza d’Armi in viale Milite Ignoto da giovedì 20 ottobre a martedì 1° novembre.

Sidevents Srl, concessionaria esclusiva per l’organizzazione dell’evento, ha in programma circa 200 assunzioni a tempo determinato per svolgere nove diverse tipologie di mansioni.

Per presentare la propria candidatura, basta cliccare sul pulsante rosso “candidati” in alto a destra sulla home page del portale web, a cui si può accedere anche tramite i social ufficiali, e compilare il form seguendo le semplici indicazioni che vengono fornite in otto facili step.

Le mansioni ricercate spaziano dai camerieri (runner beer e runner food) al personale di sala (le prese comande komì, le kellerine, le bretzeline), dagli addetti al banco caffè e alla vendita dei gadget ufficiali al personale di cucina (dall’aiuto cuoco ad altre mansioni più semplici), dalle hostess per il punto informazioni e per la casetta delle prenotazioni agli addetti alla logistica (parcheggiatori, personale alle porte di sicurezza, bagni), senza dimenticare gli spillatori di birra Paulaner e il personale che sarà impiegato nella birreria.