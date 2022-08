ASTI - Il mondo dell’avvocatura è in lutto per la morte di Aldo Mirate. Avvocato penalista del foro di Asti ma molto conosciuto in tutti gli ambienti giudiziari piemontesi.

Aldo Mirate aveva 79 anni. Colpito da una emorragia cerebrale il 28 maggio scorso nella sua casa di Valgera (nell’astigiano), era stato ricoverato a Santena. Ieri sera il decesso.

Mirate affiancò per molti anni all'attività nei tribunali l'impegno in politica. Fu deputato per il Pci tra il 1972 e il 1979, e anche consigliere comunale e provinciale di Asti.

Molto conosciuto anche nell’alessandrino, tra i tanti casi seguiti anche quello dell’omicidio di Igina Fabbri, lasciata morire di freddo in una casa disabitata di Pessino (Arquata), per il quale era stato condannato il figlio della donna, Mauro Traverso.