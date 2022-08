Liverani e Sylla verso la firma

ALESSANDRIA - Prima punta la è, Youssouph Sylla, ma in doppia cifra è andato due stagioni fa, al Gozzano, in serie D, quando ha segnato 19 gol in 34 gare. L'attaccante senegalese, classe 1998, l'anno scorso era in rosa al Pordenone, in B, 14 gare, 242 minuti in tutto, e nessuna rete. Quattro le ha segnate nei due campionato a Piacenza, 12 nel Carpaneto, nel 2017 - 18, in D.

Ha un contratto con i ramarri fino al 2024, interessa anche alla Triestina, l'Alessandria sembra in vantaggio. Ma, visto il suo ruolino di marcia, non dovrebbe essere la sola aggiunta in attacco, almeno riascoltando le indicazioni del ds Cerri, che dopo la gara con il Sangiuliano City ha parlato di un "elemento da almeno 10 gol".

Può essere Riccardo Barbuti? E' una delle opzioni valutate, 35 gettoni e 3 reti l'ultimo anno a Trento, da verificare se, nelle ultime 48 ore (anche meno) potrà avere uno sviluppo o, invece, l'obiettivo sarà un altro.

Vicino alla firma Luca Liverani, portiere 33 anni, gli ultimi campionati alla FeralpiSalò, 13 presenze lo scorso anno, svincolato e, quindi, libero di valutare la proposta di fare il 'vice' a Marietta.

Per il centrocampo contatto con il Modena per Mario Rabiu, mediano, 22 anni, che l'anno scorso ha giocato 7 gare (e 2 in Coppa) con i canarini, prima di essere ceduto, a gennaio, al Grosseto, con 11 presenze.

Biglietti da giovedì

Fino al 1° settembre adesioni al pullman organizzato dal Centro Coordinamento (30 euro, partenza domenica alle 13) al 3389065045 e da Corner, L'Amico Fruttaio e Antica Caffetteria. Da giovedì anche prevendita dei biglietti per il debutto a Imola, acquistabili sul circuito Etes: la società emiliana anche per tutta la giornata di domani si dedicherà solo alla campagna abbonamenti. Anche la Nord organizza un pullman, iscrizioni con un whatsapp al 3394213037