Overall, podio a Sommacampagna

SOMMACAMPAGNA - Riscatto immediato dopo un weekend nella top 15, ma senza acuti, 15° Matteo Sasso a Rovescala, imitato da Leonardo Giani al Memorial Tortoli.

Proprio Giani porta di nuovo Overall Tre Colli sul podio: secondo gradino a Sommacampagna, dopo una volata in leggera salita, mai così vicino al successo. Un risultato in cui, ancora una volta, è la squadra a convincere, soprattutto Daniel Nastasi, come Giani nella fuga giusta, che ha speso molto anche per aiutare il compagno. E, nella prima parte del trofeo, in evidenza Luca Zanni, protagonista, con altri otto corridori, del primo attacco di giornata.

Davarias in nazionale

Un portacolori di Overall sarà in nazionale: il greco Joannis Davarias è stato convocato dai tecnici della federazione ellenica per partecipare alla due giorni "Sulle strade dei romani", sabato e domenica in Bulgaria. "Un premio per il corridore e un onore per il team - sottolinea Massimo Subbrero - per essere ben rappresentato in una competizione internazionale".