Quando Gorbaciov fu 'Testimone del tempo' al Premio Acqui Storia

ACQUI TERME - Ha destato cordoglio nel mondo della politica e della cultura la morte di Mikhail Gorbaciov, annunciata martedì 30 dalla stampa e dai media internazionali. Classe 1930, premio Nobel per la Pace nel 1990, Gorbaciov è colui che, avviando la profonda politica di riforme socio-economiche nell'Unione Sovietica di fine anni '80 - la cosiddetta "Perestrojka" - diede di fatto il via all'inesorabile declino del Partito Comunista russo e quindi dell'Urss.

Palenzona ricorda Gorbaciov: «Con il suo World Political Forum oggi il mondo sarebbe diverso» L'ex presidente della Provincia di Alessandria: «Lui un uomo buono. Guardando a quanto accade oggi si capisce la necessità di un evento come il Wpf»

Negli anni successivi alla dissoluzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche l'ex presidente Gorbaciov divenne (suo malgrado) una delle figure mediatiche più richieste a livello mondiale. Nel suo continuo peregrinare tra studi televisivi e salotti culturali Mikhail Gorbaciov nel 2003 face tappa anche ad Acqui Terme. Quell'anno, infatti, gli fu assegnato il Premio 'Testimone del tempo' dalla giuria del Premio Acqui Storia. L'ex leader sovietico rimase sul palco dell'Ariston davanti a una folta platea all'incirca per mezzora, rispondendo alle domande di politica e crisi internazionali (in quegli anni era in corsa la guerra in Iraq) poste da Ernesto Auci, quell'anno presidente della giuria storico-scientifica, prima di ripartire a bordo di un elicottero pressato da altri impegni.

Un'edizione, quella dell'Acqui Storia 2003, che vide tra i premiati anche il giornalista e scrittore Giampaolo Pansa, il politologo Walter Russel Mead, e il divulgatore Alessandro Cecchi Paone.