Il Santo di oggi, 3 settembre, è San Gregorio I detto Magno

La vita

Nato a Roma, apparteneva alla nobile famiglia Anicia. Il padre lo avviò alla carriera amministrativa e intorno ai 32 anni divenne prefetto, maturando quel senso per l’ordine e la disciplina. In questo periodo sentì la chiamata del Signore e lasciò ogni carica civile ritirandosi a vita monastica nella sua casa sul Celio, che trasformò in un monastero benedettino, intitolato a sant’Andrea. Gli anni da monaco furono spiritualmente molto intensi. Nel 579 venne inviato da Pelagio II come ambasciatore presso la corte di Costantinopoli, dove rimase sei anni per cercare aiuti contro la minaccia longobarda.

Nell’inverno del 590 un’epidemia di peste ebbe tra le sue vittime pure il pontefice. Viene eletto papa il 3 settembre. Umile e deciso al tempo stesso fu uno dei più grandi Papi della Chiesa. E’ l’ultimo papa del periodo romano e il primo del Medioevo. Nei 14 anni del suo pontificato operò una profonda riforma morale della Chiesa e svolse un decisivo ruolo di pacificatore nella fase più drammatica dell’invasione dei Longobardi. Scrisse le Omelie sui Vangeli, i Dialoghi, la Regola pastorale e la sua opera principale, Moralia in Iob. Di lui ci rimane pure un epistolario fatto di 848 lettere, una fonte preziosa per comprendere la sua epoca miniera di consigli e insegnamenti.

Molto malato si spegne per una gastropatia che lo tormentava da anni.

E' sepolto in San Pietro. E’ il patrono di cantanti, musicisti, papi