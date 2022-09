Fuoristrada in moto: muore 59enne di Quargnento

QUARGNENTO - ORE 18.20 - I Carabinieri stanno svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente costato la vita ieri al motociclista Giuseppe Modini. Intanto, sono decine i messaggi di cordoglio e dolore affidati ai social per la morte di Modini, per tutti gli amici ‘Gipo’.

“Faceva il meccanico - racconta un amico - nella sua officina di Quargnento. Figlio d’arte perché il padre Renato è considerato una leggenda delle macchine del movimento terra, conosciuto in tutto il nord Italia.

Gipo era una persona solare, sempre allegro. Disponibile sul lavoro, ottimo meccanico. Amante della bicicletta, e presidente della Soms di San Michele. Era molto attivo anche sotto questo profilo, organizzava spesso grigliate e cene proprio presso il locale”.

ORE 12.49 - Non ce l’ha fatta Giuseppe Modini, il 59enne trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Alessandria in seguito ad un incidente stradale avvenuto nei pressi di Altavilla.

L’uomo, che abitava a Quargnento, era in sella alla sua Kawasaki quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo nel campo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vignale Monferrato - in quel momento impegnati in quel tratto di strada per la manifestazione ciclistica - e i medici del 118 con l’elisoccorso. Nonostante il tempestivo soccorso, e il ricovero in Rianimazione, il cuore di Modini ha cessato di battere ieri, sabato, verso le 19.