Si spacciano per disinfestatori inviati dal Comune: "Tutto falso"

MELAZZO - Il Comune di Melazzo avvisa tutti i melazzesi: non fate entrare in casa vostra persone che si spacciano per disinfestatori inviati dall'amministrazione comunale. Nei giorni scorsi, infatti, sono giunte agli uffici del Municipio segnalazioni a riguardo da parte di alcuni abitanti. «Ricordiamo - fanno sapere dalla casa comunale - che nessuno è autorizzato a entrare nelle vostre case e che nessuno viene inviato dal Comune a casa vostra a tale scopo. Si invitano i cittadini a non fare entrare nessuno nelle proprie abitazioni e ad avvisare immediatamente le forze dell'Ordine telefonando al numero di emergenza 112 se si sospetta il tentativo di una truffa». Un occhio di riguardo in particolare per «le fasce di popolazione più a rischio. Ricordate ad anziani persone sole o in condizioni di fragilità di prestare la massima attenzione».