Ciclista investito in via Montebello

ALESSANDRIA - ORE 19.00 - La Polizia Municipale sta svolgendo accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina nei pressi del supermercato Esselunga.

Il ciclista è stato trasportato in ospedale, fortunatamente non ha riportato lesioni gravi come era sembrato ai soccorritori in un primo tempo.

ORE 9.50 - Intervento in corso di Polizia municipale e soccorritori all'incrocio tra spalto Gamondio e via Montebello della Battaglia: un ciclista è stato investito da un camion diretto al vicino supermercato.

Sul posto sono intervenute Croce Verde di Alessandria e Polizia municipale: l'uomo è stato stabilizzato dai medici del 118 e trasportato in ospedale. Il traffico è fortemente rallentato per permettere i rilievi di legge e le operazioni di soccorso.

Seguono aggiornamenti.