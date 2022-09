In piazza la protesta dei vigili del fuoco

ALESSANDRIA - Stamattina, mercoledì, alle ore 10, i sindacati dei vigili del fuoco di Alessandria saranno in piazza della Libertà a manifestare davanti alla prefettura.

"Con i vigili del fuoco, per i vigili del fuoco" è il titolo dell'iniziativa nazionale, messa in piedi per sollecitare, tra l'altro, il rinnovo del contratto, la ripartizione di 165 milioni "per il personale specialista" e il potenziamento dell'organico, anche per "poter fronteggiare i cambiamenti climatici in atto".