Cordoglio a Novi per la morte della cardiologa Silvia Pica

NOVI LIGURE — Grande dolore a Novi Ligure per la prematura scomparsa della dottoressa Silvia Pica, a soli 40 anni, per una malattia che non le ha lasciato scampo. Giocatrice della Novi Pallavolo, dopo gli studi al liceo classico Doria Silvia Pica aveva conseguito la laurea in Medicina e la specializzazione in Cardiologia a Pavia. Per circa tre anni aveva lavorato all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria e dal 2017 si era trasferita al policlinico San Donato di Milano.

Una decina di anni fa aveva sposato Gabriele Crimi, anch’egli medico, dal quale ha avuto due figli di 9 e 3 anni. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di una professionista stimata sia dai colleghi («una perdita enorme per noi tutti, è stato bello conoscerla e un privilegio avere tante occasioni in questi anni di interagire con lei»), sia dai pazienti («non siamo parenti, nemmeno amici, io e la mia famiglia abbiamo incrociato la sua strada solo come pazienti, e in tale occasione abbiamo potuto conoscerne la grande umanità»).

I funerali saranno celebrati domani mattina a Genova. Silvia Pica riposerà nella tomba di famiglia al cimitero di Monterotondo di Gavi, dove alle 11.00 sarà impartita una benedizione.