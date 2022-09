Ozzano-Ronzonese, venerdì la presentazione della nuova stagione

OZZANO MONFERRATO - Venerdì 9 settembre, alle 21, in piazzetta San Giovanni Battista, "l'asd fbc Ozzano 1919 Ronzonese Calcio" presenta la nuova stagione. La società calcistica si sta preparando ad anno ricco di appuntamenti che vedrà impegnate le squadre di Terza, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, Piccoli Amici e Primi Calci.

«Per noi - ha commentato il presidente del sodalizio, Cipriano Bennato - comincia una nuova grande avventura. Sarà molto impegnativa, ma siamo orgogliosi di presentare un gruppo di persone che si spende per il paese e per i nostri colori. L'appello rivolto a tutti gli ozzanesi è di partecipare alla presentazione e di far sentire ai giocatori l'affetto e la vicinanza di tutta la nostra comunità».