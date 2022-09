Domenica la cena dell'Avis Alessandria

ALESSANDRIA - Tutto è pronto alla sede dell'Avis di Alessandria, in viale Donatori di sangue, per la cena solidale in programma domani, domenica.

Con 20 euro, si potrà gustare il gran fritto misto di pesce con patatine, poi il dolce. Le prenotazioni sono ancora aperte, basta chiamare il numero 329 8210429.

A seguire la musica con Maury e Daniela.