Pier Guidi trionfa in Giappone

FUJI - Davanti a tutti c'è Alessandro Pier Guidi, insieme a James Calado.

Alla '6 Ore del Fuji', penultima gara del Campionato Mondiale Endurance (Wec), il pilota di Sarezzano, e il compagno di equipaggio, conquistano il primo posto e punti pesanti per inseguire il terzo titolo iridato. Una giornata di gloria per la Ferrari: Pier Guidi e Calado sono primi sulla 488 Gte numero 51 e precedono i compagni di scuderia (Af Corse) Antonio Fuoco e Miguel Molina.

Eccellente la gestione della corsa di tutto il team, tenendo sempre alle spalle la Porsche 92. Dopo 171 giri il tortonese ha abbassato un po' il tempo sul giro, permettendo a Fuoco di andare al comando, ma a poco più di un'ora dalla conclusione nuovo sorpasso, la 51 leader con gomme 'fresche' in testa fino alla fine. Per Ferrari storica doppietta e leadership nel Wec più solida per il duo italo - inglese, 12 punti su Kevin Estre e Michel Christensen quando manca una sola gara, la '8 Ore del Bahrein' il 12 novembre, che assegnerà, però, punteggi maggiorati rispetto alla tappa giappponese.

Nella classifica costruttori Ferrari svetta con 216 punti.