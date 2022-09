"Euridice": la lirica incontra il teatro di figura

Il 27 e il 28 settembre, alle ore 21, al teatro Alessandrino di via Verdi 12 ad Alessandria, ci sarà la prima nazionale dell'opera 'Euridice, o i burattini di Caronte', di Joan Albert Amargòs, su libretto di Toni Rumbau.

La rappresentazione, per la prima volta in lingua italiana, avviene nell'ambito di Scatola Sonora, festival internazionale di opera e teatro musicale di piccole dimensioni. La regia è di Luca Valentino, docente del conservatorio alessandrino e direttore del festival, che spiega le particolarità dell'opera che verrà messa in scena. Prenotazioni online attive dal 15 settembre alle 15.