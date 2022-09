Poggio: "Permettete agli atleti di nuotare nella nostra piscina"

ALESSANDRIA - L'appello di Federico Poggio, vicecampione d'Europa, è "alla direzione della Scuola di Polizia e a tutte le istituzioni che possono fare qualcosa per riportare gli atleti dello Swimming Club Alessandria nella loro piscina, dove sono cresciuto. Riapritela, è una risorsa per chi vuole nuotare in questa città".

L'azzurro ricorda i suoi inizi in quella vasca. "Spero che si trovi una soluzione temporanea in attesa dell'assegnazione. Ritengo che ci siano le condizioni per farlo e un club che merita di essere ascoltato e aiutato".

Una delegazione di genitori ha incontrato in questi giorni l'onorevole Riccardo Molinari, che ha garantito impegno a livello ministeriale per il bando e per un accordo per l'utilizzo, e con l'assessora Vittoria Oneto, sia per la concessione a tempo, con canone, prima dell'esito della gara, sia per soluzioni e aiuti per i trasporti dei ragazzi in altre piscine della provincia.